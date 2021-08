David Savard veut une coupe à Montréal

David Savard n’est pas le joueur le plus bavard, mais l’athlète de 30 ans possède une belle assurance, une sorte de force tranquille qui devrait amener beaucoup de confiance au Tricolore. Il ne cache pas son but pour la prochaine saison.

«Mon plan est d’avoir exactement la même journée que je viens de vivre à la même date l’an prochain. On va essayer de ramener la coupe à Montréal. J’ai aimé la façon dont les Canadiens jouaient quand j’ai joué contre eux dans les séries éliminatoires.»

Le défenseur sait que les partisans ont ce souhait très précis et il est d’avis que son expérience pourrait donner un coup de main pour écrire ce nouveau chapitre.

«Ce sera une équipe différente, mais plusieurs joueurs du Canadien avaient remporté la coupe avec d’autres formations du circuit et c’est une raison de leur parcours. L’expérience, ça ne s’achète pas. C’est extrêmement dur de se rendre là. Je possède maintenant ce bagage avec moi et je vais essayer de les aider.»

Rêve de jeunesse

Le champion de la Coupe Stanley a également enfilé son nouveau chandail dans les derniers jours lors d'une visite du vestiaire de sa nouvelle équipe.

«C’est un sentiment unique. J’ai grandi en regardant jouer les Canadiens et d’enfiler le gilet, c’est vraiment spécial. J’ai seulement hâte de mettre les patins pour le premier match au Centre Bell. Je vais maintenant avoir plus de proches qui vont venir me voir jouer, j’ai vraiment hâte.»

Il y a quelques années, l’ancien joueur de Columbus avait déjà mentionné en entrevue qu’il appréciait le calme de l’Ohio. Le temps semble avoir changé la perspective de Savard, qui sait exactement dans quoi il s’embarque pour son séjour à Montréal.

«Je ne suis plus à la même place dans ma vie. J’ai une famille maintenant. Je pense que Montréal peut être difficile pour un jeune joueur qui veut s’établir dans la LNH. Je connais mon rôle depuis plusieurs années et je ne vais pas changer la recette. Je sais ce qui m’attend et ça me préoccupe moins que dans le passé», mentionne le nouveau numéro 58 de l’équipe.

Nouvel environnement

Les partisans seront heureux d’apprendre que Savard est sorti en excellente santé des dernières séries éliminatoires; le gaillard de six pieds deux pouces et 227 livres se sentait d’attaque pour la nouvelle campagne.

«J’ai été chanceux sur ce point. Des petits bobos, mais rien de bien grave. Le corps va bien et c’est de bon augure pour l’an prochain.»

Les prochaines semaines permettront à la famille Savard de trouver une résidence à Montréal et de bien ficeler le déménagement pour le début du camp d’entraînement.