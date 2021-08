Défi 20 cœurs (Vainqueurs)

Photo courtoisie

Sept mois après son opération au cœur, Jonathan Garneau parcourra 80 km de marche en 20 heures en fin de semaine (21 et 22 août) afin d’amasser des fonds qui seront remis à la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ). Le départ sera donné samedi matin à 7 h 30 du parc des Braves, pour arriver une dizaine d’heures plus tard au Centre Léopold E. Beaulieu de Lac Saint-Charles, et à l’inverse le lendemain, dimanche. L’aller-retour est divisé en 20 segments de 4 km. Les gens qui souhaitent marcher quelques kilomètres en compagnie de Jonathan peuvent le faire en versant un don (minimum 20 $) sur le site du DÉFI 20COEUR ou en donnant simplement. Sportif et en bonne santé, Jonathan a vu sa vie basculer en septembre 2020 lorsqu’une échographie cardiaque a permis à son cardiologue, Dr Mario Sénéchal, de découvrir que sa valve mitrale est complètement détériorée. Renseignements : jedonneenligne.org/fondation-iucpq/DEFI20COEUR. Sur la photo, Jonathan Garneau est entouré de son cardiologue, Dr Mario Sénéchal (à gauche) et du chirurgien cardiaque Éric Charbonneau.

Tous ensemble pour la cause

Photos courtoisie

L’artiste et chanteur Bruno Pelletier (photo de gauche), originaire de Charlesbourg, pédalera pour la Fondation de l’Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) le dimanche 12 septembre, dans le cadre du 12e Cyclo-Défi IUCPQ, présenté par la Corporation des concessionnaires d’automobiles du Québec (CCAQ), sous la présidence d’honneur de Robert Poëti (photo de droite), président et chef de la direction de la CCAQ. C’est aux côtés de son ami de longue date, Simon Bernier, de Team Avalanche et Avalanche Skiwear Canada, que Bruno amassera des dons pour la cause. Les parcours (en petits groupes de 50 ou 75 km) auront comme départ et arrivée La Cité agricole, une ferme événementielle en plein cœur de Saint--Augustin-de-Desmaures. Renseignements, inscriptions, ou pour faire un don : fondation-iucpq.org/activity/cyclo-defi-iucpq-2021.

Le premier de sa vie

Photos courtoisie

Félicitations à Jacques Richard, de Québec, qui a réalisé le 16 août le premier trou d’un coup de sa carrière de golfeur. Au trou numéro 15 du club de golf Lorette, Jacques a utilisé son fer 6 sur une distance de 143 verges pour dompter cette magnifique normale 3. Sur la photo, Jacques et ses témoins : Line Pelletier, Jean-Claude Labbé et Pierre Gagnon. Le monsieur était bien content.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 18 août 1986. Le gouvernement fédéral confirme la vente de l’entreprise Canadair de Montréal à la firme Bombardier, pour la somme de 120 millions $. Société de la Couronne depuis 1976, Canadair a produit au fil des ans un éventail impressionnant d’appareils servant tant à l’aviation militaire que commerciale. Sur la photo, le Canadair CL-215, avion amphibie conçu pour la lutte contre les feux de forêt.

Anniversaires

Photo courtoisie

Magalie Lépine-Blondeau (photo) actrice et animatrice québécoise (District 31), 39 ans... Jenna Dubé, conseillère en communication, relations publiques, Office du tourisme de Québec, 34 ans... Guillaume Champoux, comédien--- québécois (Olivier Tardif, dans O’), 40 ans... René Marchand, du Groupe Marchand-Giguère lunetterie optométrie (Groupe Visique)... Mika, chanteur britannique, 38 ans... Laurence Jalbert, chanteuse québécoise, 62 ans... Madeleine Stowe, actrice américaine, 63 ans... Carole Bouquet, actrice française, 64 ans... Robert Redford, acteur et réalisateur américain, 85 ans... Hugues Aufray, chanteur français, 92 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 18 août 2020 : Dale Hawerchuk (photo), 57 ans, membre du Temple de la renommée du hockey (1188 parties dans la LNH avec Winnipeg, Buffalo, St. Louis et Philadelphie)... 2018 : Kofi Annan, 80 ans, ancien secrétaire général de l’ONU et prix Nobel de la paix... 2016 : Robert Ménard, 82 ans, policier montréalais qu’on surnommait « Shotgun » et « Crazy Bob »... 2015 : Bud Yorkin, 89 ans, producteur de cinéma et scénariste américain... 2007 : Michel Caron, 62 ans, ancien membre du groupe Les Classels... 2006 : Fernand Gignac, 72 ans, chanteur, comédien et animateur... 2003 : Aurèle Pelletier, 91 ans, artisan et pionnier de la radio à Québec... 2003 : Yolande Dulude, 72 ans, soprano québécoise... 1919 : Joseph Seagram, 78 ans, fondateur de la distillerie qui porte son nom.