Départ de Radio-Canada : Pascale Nadeau donne sa version des faits

Pascale Nadeau n’a pas pris sa retraite. Dans une lettre ouverte publiée dans Le Soleil, l’ex-cheffe d’antenne du Téléjournal week-end cite les raisons qui l’ont poussée à quitter Radio-Canada après avoir été suspendue l’hiver dernier.

«Je ne pensais pas mettre fin à ma carrière si vite, j’avais encore de belles années à offrir et je ne croyais surtout pas la terminer de cette façon, par la porte d’en arrière», écrit-elle.

Dans sa missive, Pascale Nadeau raconte qu’il y a un an, Radio-Canada a reçu une dénonciation anonyme à son endroit. Une dénonciation qu’elle qualifie de «ramassis d’allégations mensongères ou citées totalement hors contexte». S’en est suivie une enquête «humiliante, douloureuse et pénible».

Selon ses dires, les conclusions du rapport parlent d’allégation non fondées ou partiellement fondées.

Réduite au silence

En attendant que l’affaire soit portée en arbitrage et devienne public, la journaliste d’expérience est tenue au silence.

Dans sa lettre ouverte, Pascale Nadeau indique qu’elle nage en pleine incompréhension et parle d’une totale «dérive disciplinaire» à Radio-Canada.

«Comment ai-je pu exercer mes 38 ans de carrière dans autant de salles de nouvelles, sans aucune tache à mon dossier, sans aucun avertissement de mes patrons et en arriver à cette sanction humiliante et injuste?» s’interroge celle qui est entrée à Radio-Canada en 1988 après avoir animé le bulletin de TQS à Montréal.

«Je ne suis pas parfaite, poursuit-elle. J'ai du caractère et il peut m'arriver d'avoir des moments d'impatience. Je suis une personne entière, franche, passionnée, sincère et intègre. Avec moi, on a toujours l'heure juste. Et puis, j'ai horreur de l'injustice et du mensonge. Or, voilà justement à quoi j'étais confrontée.»

Au début du mois, par voie de communiqué, Radio-Canada a annoncé que Pascale Nadeau, qui était absente des ondes depuis plusieurs mois, avait «récemment informé la direction de l’information» qu’elle comptait «prendre sa retraite cet automne».