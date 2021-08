ROY, Danielle



À sa résidence, le 14 août 2021, à l'âge de 73 ans, est décédée paisiblement, entourée des siens, Mme Danielle Roy, épouse de M. Aurèle Fournier, fondatrice des Résidences Sainte-Hénédine, fille de feu Omer Roy et de feu Thérèse Laflamme. Elle demeurait à Sainte-Hénédine. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Brigitte (Rémi Bilodeau) et Guillaume (Kathy St-Hylaire) ; ses petits-enfants : Justin, Béatrice, Clovis, Louis (Laurence Godbout), Norah, Clara, Rosalie (Philip Kilganon Roy) et Ariane. Elle était la sœur de Raymond (Nicole Briard), Chantal, feu Denis Réjean (Lise Michaud), Roland (Lise Gauthier), Lyna (Raymond Dussault) et Réal (Linda Laflamme). Elle était la belle-sœur de Rita (feu Gilles Morissette), Gilberte (feu Magella Morissette), Gemma (Fernand Roy), feu Jules Emile (Lauretta Laflamme), Paul Henri (Laurette Roy), Gérard (Francoise Larose), Lorenzo (Louisette Côté), Aline (feu Jean Fortin), Camille (feu Bernard Chabot), Louisette (André Fournier), Gilles (Francine Lecours), Rachel (Roger Caron) et Laval (Carole Morin). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, voisins et amis.La famille recevra les condoléances à la Maison funéraire Nouvelle Vie de Sainte-Hénédine : vendredi, le 20 août de 19 h à 21 h 30, samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier la Dre Alexandra Sébastianelli, la Dre Sandrine Tanguay et l'équipe du CLSC de Ste Marie pour leur dévouement ainsi que tous ceux qui ont pu aider de près ou de loin tout au long de son combat. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Sainte-Mère-de-Jésus (Sainte-Hénédine) : https://smdj.ca/financement-cva ou à la Société canadienne du cancer (1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3) : https://action.cancer.ca/fr/