Élections fédérales : Les 4 enjeux fondamentaux pour la grande région de Québec

À l’occasion de l’élection fédérale, j’interpelle les partis en lice pour qu’ils se prononcent sur quatre enjeux fondamentaux : contre le financement d’un projet autoroutier, mais en appui au premier lien pour un métro sous-fluvial, exclusif au transport en commun ; pour la tenue d’états généraux sur la cohabitation Port-Ville de Québec ; pour la reprise par le gouvernement fédéral de la gestion du pont de Québec et la priorisation de l’usage du transport collectif sur le pont ; et le respect de la loi 21 sur la laïcité de l’État québécois.

Rappelons que la Ville de Québec est la capitale nationale du Québec. Siège du parlement québécois et lieu symbolique d’origine de la nation québécoise, la capitale nationale est un exemple pour l’usage du français comme langue officielle et du consensus entourant la laïcité de nos institutions. L’histoire de la ville de Québec est étroitement liée à la présence de son port, de juridiction fédérale, et du pont de Québec.

La loi 21, ou loi sur la laïcité de l’État, repose sur la conviction que l’Assemblée nationale du Québec possède le droit de légiférer librement dans ce domaine en définissant sa façon propre d’assurer la liberté de conscience de chacun. La laïcité permet un réel accueil de l’autre, car nous sommes dans un espace neutre. Je demande aux candidats des partis fédéraux et des partis municipaux de la ville de Québec de reconnaître ce consensus en faveur de la loi 21 et de la neutralité de nos institutions en matière de justice, éducation publique, ainsi que sur le plan de la sécurité publique (policier et agent de la paix en milieu carcéral).

Transport collectif

L’évolution du transport collectif dans la grande région de Québec passera par la fusion des deux sociétés de transports en commun de la rive sud et de la rive nord de Québec. J’ai mis de l’avant un projet de Réseau Express Collectif de la Capitale (RECC) qui comporte un premier lien pour un métro sous-fluvial, qui serait financé à 40 % par le gouvernement fédéral. Au même titre que Montréal et Longueuil ont leur métro sous-fluvial depuis 55 ans, pourquoi Lévis et Québec n’auraient-ils pas le leur ?

Le troisième lien autoroutier viendrait déverser un flot d’automobiles au centre-ville de Québec, anéantissant les efforts pour la réduction de l’espace consacré à l’auto. Il amoindrirait aussi l’impact du tramway pour concurrencer les déplacements en automobile. Pour ces raisons, j’invite les partis fédéraux à refuser de financer la portion autoroutière d’un troisième lien.

Le pont de Québec

La prise en charge par le gouvernement fédéral du pont de Québec est un dossier qui s’éternise. Les derniers développements nous laissent à penser qu’une entente était imminente. Une contribution au financement de la pérennité du pont de Québec par le gouvernement du Québec est hautement discutable quand ce dernier prend à sa charge tous les coûts entourant le tablier du pont, ce qui détermine les usages.

Avec le Réseau Express Collectif de la Capitale (RECC), j’ai proposé que le pont de Québec puisse avoir des voies en site propre pour le transport collectif ente les deux rives. Dans ce contexte, je suggère que les partis fédéraux acceptent la prise en charge financière du pont en échange d’un engagement par le gouvernement québécois d’un accès prioritaire du transport collectif sur le pont.

Le port de Québec

L’abandon du projet Laurentia de conteneurs sonne le glas d’un autre épisode où le port de Québec a voulu imposer un projet de développement sans acceptabilité sociale du milieu. Il pourrait en être autrement. J’ai mis de l’avant la tenue d’États généraux sur la cohabitation Port-Ville dans un mémoire soumis lors des audiences publiques de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada portant sur le projet Laurentia. Les citoyens de Québec ont démontré qu’ils refuseront toute augmentation de la charge polluante provenant des activités du port. De plus, ils s’attendent à une modification de la gouvernance de l’administration portuaire de Québec pour qu’enfin, elle soit au diapason avec son voisinage. Les États généraux devraient être organisés par le gouvernement fédéral, car lui seul a la stature pour faire cheminer l’administration portuaire. J’invite les partis fédéraux à soutenir la tenue d’États généraux.

Je souhaite à tous les candidats et candidates, la meilleure des chances. À ce titre, vous contribuez à renforcer la démocratie. Notre parti, Démocratie Québec, vous en félicite et vous invite à vous inspirer de nos idées et de notre plateforme électorale.