Enfant lourdement handicapé: sentiment d’abandon par le système scolaire

Une mère de famille demande au ministère de l’Éducation de revoir le système et de reconnaitre les parents d'enfants handicapés et de garantir un milieu scolaire sécuritaire.

Mélanie Castonguay est la mère de Léonie, 9 ans, atteinte du syndrome FOXG1, une maladie génétique extrêmement rare dont moins d’un millier de cas ont été rapportés dans le monde.

À deux semaines de la rentrée, la mère de famille n’a toujours aucune nouvelle de l’école ou du Centre de services scolaire, aucun soutien pour la scolarisation de son enfant lourdement handicapé, a-t-elle confié au microphone de Geneviève Pettersen à QUB radio mercredi.

«Depuis un an, je tente d'ouvrir le dialogue, mais surtout de trouver des solutions à un problème majeur concernant les établissements scolaires adaptés: le système d'embauche des PEH, TES et autres, à la suite [d’épisodes de] négligence face à ma fille. Sans parler des insultes et des intimidations que j'ai dû subir de certaines instances», a écrit Mme Castonguay dans une longue publication sur Facebook.

L’automne dernier, la rentrée a été plutôt problématique. «Lorsque je suis allée la chercher, le soir, Léonie était très mal positionnée dans son fauteuil roulant, mal attachée, son appui-tête était complètement croche, et on m’annonce aussi qu’ils ont perdu son agenda, l’outil de communication entre l’école et la maison», a expliqué Mme Castonguay à Geneviève Pettersen.

La mère de Léonie a alors accordé le bénéfice du doute aux intervenantes, se disant que la première journée faisait office de période d’adaptation pour tout le monde. Le lendemain, elle retrouve sa fille dans le même état, voire pire. «Elle avait la ganse qui s’attache sur sa poitrine sur sa gorge, l’appui-tête de billet et on m’annonce qu’elle est souillée», a ajouté Mme Castonguay, qui a pourtant fourni des couches et du linge de rechange.

Mélanie Castonguay a ensuite communiqué avec la direction de l’école pour faire part du problème et s’est finalement rendue jusqu’au Centre de services scolaire pour demander un changement de classe pour sa fille. La confiance avec l’équipe-classe était complètement brisée, a-t-elle précisé.

De son côté, le Centre de services scolaire a indiqué à Mme Castonguay que les groupes allaient être reformés et que du personnel allait y être ajouté. Le Centre a ensuite proposé à Mme Castonguay de changer son enfant d’école ou de la réintégrer dans sa classe.

Avec le manque d’écoles adaptées aux enfants lourdement handicapés, la mère de Léonie s’est résignée. «Mon enfant n’est pas à l’école depuis un an, parce que l’équipe-classe n’était pas formée et n’était pas prête, n’était pas adéquate. On me dit que c’est mon problème parce que je n’ai pas confiance en l’équipe. Il nous pousse à faire l’école à la maison, même si on ne veut pas. On n’est pas ergothérapeute ou orthophoniste. Faire l’école à la maison, c’est compliqué», a poursuivi Mme Castonguay.

«Je trouve ça inadmissible de laisser tomber les enfants vivant avec un handicap, car au grand jamais ça ne se ferait avec un enfant neurotypique», a-t-elle également mentionné sur sa page Facebook, mardi.