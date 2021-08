LABRECQUE, Robert



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 août 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Robert Labrecque, époux de madame Pierrette Lemieux, fils de feu monsieur Sylvio Labrecque et de feu madame Alida Turgeon. Il était natif de Beaumont et demeurait à Lévis, secteur St-Nicolas. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Caroline (Alain Lacroix) et Sylvain (Mireille Tanguay); ses frères et sœurs: feu Emma (feu Jean-Baptiste Langlais), feu Olivette, feu Georgette (feu Henri Rompré), feu Roger, feu Paul-André (feu Claudette Martin), feu René (Lisa Babin), feu Anne-Marie (feu Jean-Claude Dubé), feu Étienne, feu Jean-Marie (Danielle Duchesne), Raymond et Gilles (Monique Guay); ses petits-enfants: Constance, Justin, Fabrice, Sandrine, Florent et Arnaud; son cousin Rodrigue Labrecque; son neveu Jacques Langlais, ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances à la maison funéraireVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC ici: Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada / Heart and Stroke Foundation of Canada ou Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada, 110-1525 Carling Ave. Ottawa, ON, K1Z 8R9, 1 855 932-5078, dons@coeuretavc.ca