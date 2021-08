La vie reprend sur les campus

Après de longs mois d’enseignement devant leur écran, plusieurs étudiants étaient ravis mercredi de déambuler dans les corridors de leur cégep, à quelques jours d’une rentrée en présence tant espérée.

• À lire aussi: Opération vaccin dans les cégeps

• À lire aussi: Le ministère de l’Éducation ne sait toujours pas combien d’enseignants sont vaccinés

• À lire aussi: Vaccination obligatoire en santé et port du masque dans les cégeps et les universités

Au cégep Garneau, musique, ballons et ambiance festive étaient à l’honneur mercredi pour accueillir des étudiants de première année qui sont conviés tout au long de la semaine à des activités d’accueil qui leur permettent de rencontrer leurs enseignants et de s’orienter sur le campus avant le début des cours, prévu vendredi. Les corridors grouillaient de jeunes contents de retrouver une vie étudiante « presque normale », malgré la présence de masques sur leurs visages qu’ils devront porter même en classe, selon les nouvelles consignes du gouvernement Legault annoncées mardi.

« C’est quand même tellement mieux que d’être en enseignement virtuel », a lancé Frédérique Gravel, une étudiante en soins infirmiers.

Anaëlle Plamondon était de son côté bien contente de pouvoir découvrir le cégep avant le début de la session, puisque les journées portes ouvertes ont dû être annulées l’an passé.

« C’était vraiment utile, on va savoir un peu plus où s’en aller vendredi quand les cours vont commencer », a-t-elle affirmé.

Étudiants de retour

Dans les cégeps de la région, des mesures de rattrapage sont aussi prévues pour les étudiants qui ont subi les contrecoups de l’enseignement à distance des derniers mois.

Le nombre d’étudiants qui ont abandonné des cours lors de la dernière session d’hiver a augmenté dans l’ensemble du réseau collégial, mais au cégep de Sainte-Foy, on se réjouit de constater que plusieurs sont de retour cet automne, ce qui a fait grimper le nombre d’inscriptions.

« On constate qu’ils reviennent pour compléter leur formation et c’est ce qui explique qu’on est plein à craquer. On est pas mal au maximum de ce qu’on peut accueillir », indique la directrice des études, Sophie-Emmanuelle Genest.

De son côté, le cégep Lévis-Lauzon déroulera même le tapis rouge pour ses étudiants lors de la rentrée la semaine prochaine, afin de souligner en grand leur retour.