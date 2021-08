La Virée du Saint-Laurent: Qualité Motel monte à bord

Après une première édition positive en 2019, les membres du groupe Qualité Motel retournent sur l’eau ce jeudi pour la deuxième édition de leur tournée en voilier : La Virée du Saint-Laurent. En trois semaines, les musiciens parcourront 520 milles nautiques et visiteront dix villes dans le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et la Côte-Nord.

C’est il y a trois ans que les musiciens de Qualité Motel, un projet parallèle à leur autre groupe nommé Valaire, ont pensé faire une nouvelle tournée écoresponsable sur l’eau.

Inspirés par les démarches du mouvement ACT (Artistes Citoyens en Tournée) créé par la musicienne Laurence Lafond-Beaulne, les cinq membres ont constaté que leurs petits gestes pouvaient avoir des impacts sur l’environnement.

« C’était vraiment en phase avec nos valeurs, dit François-Simon Déziel, alias France Basilic, membre de Qualité Motel et responsable de La Virée du Saint-Laurent. À notre échelle, on pouvait faire des changements dans notre manière de fonctionner. »

Ils ont alors eu l’idée de faire une tournée aussi carboneutre que possible. « Il y a deux ans, on a démarré notre projet pilote, dit François-Simon. On est partis une semaine, de L’Île-aux-Coudres jusqu’à Gaspé. On a vraiment aimé l’expérience. »

Camping nautique

Après une pause l’an dernier en raison de la pandémie, Qualité Motel remet ça cette semaine avec une tournée « aquatique » plus imposante. En compagnie de l’équipe de La Belle Vie Sailing, les musiciens navigueront à bord du Jeanneau Sun Fast 43, un voilier de 43 pieds. En tout, ils seront neuf sur le bateau, dont leur ami DJ Funkyfalz, et y passeront même toutes leurs nuits.

« Le bateau est notre moyen de transport, indique François-Simon. Ça devient notre bus de tournée pour les 22 jours. Il y a des couchettes pour tout le monde. On sera en mode camping nautique pour trois semaines ! (rires) »

Jusqu’au 8 septembre, le groupe passera ainsi de Gaspé jusqu’à Havre-Saint-Pierre. Dans chaque ville, les musiciens proposeront un spectacle gratuit, le nettoyage des berges et visiteront des chefs locaux.

« Nous nous sommes arrangés avec différentes agences touristiques des régions, dit François-Simon. On partait avec le principe d’essayer de se nourrir uniquement avec des produits des régions qu’on visite. »

Édition hivernale

Une documentariste accompagnera le groupe pour filmer ce périple. Les membres de Qualité Motel espèrent sortir des images de cette aventure à l’automne.

Cette nouvelle façon de tourner a transformé les musiciens. « C’est un projet qui nous fait prendre conscience de nos propres gestes, dit François-Simon. Dans chacune des décisions, on se demande si cela a un impact positif ou négatif pour l’environnement. »

Déjà, Qualité Motel voit plus loin et songe à faire une nouvelle tournée écoresponsable cet hiver. « Ce ne serait pas en bateau, mais sous d’autres formes. On a déjà des super discussions pour arrimer tout ça », mentionne François-Simon.

► Pour les détails sur La Virée du Saint-Laurent : facebook.com/lavireedusaintlaurent.

La Virée du Saint-Laurent de Qualité Motel