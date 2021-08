Le cadeau de David Savard à Lac-Beauport

Le périple de la coupe Stanley dans la municipalité de Lac-Beauport s’est déroulé dans le calme et la bonne humeur. C’est la vision exacte que le nouveau joueur du Canadien avait de sa journée avec le précieux trophée.

«C’est important de partager ce moment avec le plus de monde possible. Les gens qui te soutiennent, c’est important. La famille, les amis et la communauté qui nous ont accueillis depuis 2014. On adore être ici. C’est une très belle journée.»

Le précieux trophée de Lord Stanley n’avait pas visité la municipalité depuis la conquête de Simon Gagné avec les Kings de Los Angeles, en 2012. Savard a d’ailleurs tenu un petit party privé avec quelques hockeyeurs du coin. Patrice Bergeron réside également dans le secteur.

«C’est plaisant de voir les enfants qui ont grandi voir le nom de leur père sur la coupe. Je voulais faire ce petit geste pour les anciens champions.»

Le maire de Lac-Beauport, Michel Beaulieu, était quant à lui très heureux de la générosité du joueur de hockey.

Photo Jean Carrier

«Il m’a dit que j’avais deux heures avec la coupe et que j’avais carte blanche. C’est comme ça qu’on a pensé faire un petit défilé dans les rues et une séance photo pour les gens. Il y a beaucoup de monde, j’estime possiblement la foule à plus de 1000 personnes. Pour une communauté de 8000 citoyens, c’est un succès sur toute la ligne.»

Après la poutine lundi et la tire d’érable hier, quel mets se trouvera dans la coupe Stanley aujourd’hui? Le principal intéressé n’a pas voulu dévoiler ses plans.

«On a quelque chose de prévu et on espère que ce sera un plat délicieux.»

Une première

Pour plusieurs amateurs, être en présence de la coupe Stanley pour la première fois est une expérience unique. C’est le cas pour le jeune de huit ans Gabriel St-Georges, qui faisait la file avec son père pour se faire prendre en photo avec Savard.

Photo Jean Carrier

Il n’y avait aucun doute sur l’allégeance du jeune amateur de hockey: il arborait fièrement son gilet du Canadien.

«C’est vraiment l’fun. Mon joueur préféré est Cole Caufield, mais j’aime toute l’équipe. J’espère qu’ils vont gagner la coupe l’an prochain.»

Le souhait de milliers d’amateurs au Québec. En attendant le défilé sur la rue Sainte-Catherine, il faut patienter avec le défilé sur le chemin du Brûlé, à Lac-Beauport.