Quatrième vague: le projet d’événement-test annulé par Québec

Les grands spectacles tests qui devaient permettre d’accueillir environ 20 000 personnes sur les plaines d’Abraham et 5000 personnes en salle sont annulés en raison de la quatrième vague de COVID-19.

Le gouvernement Legault a expliqué, mercredi, n’avoir d’autres choix que d’annuler les concerts en raison de la quatrième vague et de la progression du variant Delta.

«Avec une quatrième vague qui prend de l'élan et la menace toujours plus présente du variant Delta, les conditions ne sont plus réunies pour poursuivre le projet d'événement-test. En prenant la décision dès maintenant d'y mettre fin, nous agissons de façon responsable afin de protéger la santé de la population et de gérer efficacement les finances publiques», a commenté la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, par communiqué.

Le concert sur les plaines d’Abraham, prévu pour le 25 septembre, devait servir de test de propagation de la COVID-19 dans une foule massive, composée de gens doublement vaccinés, sans masques, rassemblés pour deux à trois heures.

L’Université Laval avait été mandaté par Québec, de son côté, pour étudier la prolifération de la COVID-19 parmi les participants et, ainsi, déterminer s’il était possible de tenir de vastes rassemblements à l’ancienne sans craindre de nouvelles éclosions.

Depuis quelques semaines, la COVID-19 regagne du terrain dans la Belle Province, infectant désormais de 300 à 400 personnes quotidiennement, contre moins d’une centaine par jour à la mi-juillet. Le nombre d’hospitalisations est aussi reparti à la hausse, peu à peu, majoritairement en raison de patients non vaccinés qui contractent le virus.

