Le traversier F.-A. Gauthier de nouveau en cale sèche

Le traversier F.-A.-Gauthier devra fort probablement aller, de nouveau, en cale sèche pour régler son problème de fuite d’huile.

La Société des traversiers a lancé l’appel d’offre pour sécuriser une cale sèche du 15 octobre au 15 décembre prochain afin de réaliser les travaux.

Le tristement célèbre navire est aux prises avec une fuite d’huile qui provient des joints d’étanchéités de ses propulseurs, qui avaient pourtant été réparés lors de la dernière cale sèche au début de l’année.

Les tests se poursuivent sur le navire, mais tout indique que des travaux en dehors des eaux seront nécessaires pour résorber le problème.

Selon le responsable des communications de la STQ, les travaux devraient s’échelonner sur une période de trois semaines.

«L’objectif c’est de régler définitivement ce problème-là, pour que le navire retrouve son niveau de fiabilité à long terme», a expliqué Alexandre Lavoie.

Depuis son retour en service en avril dernier, le navire F.-A.-Gauthier perd de petites quantités d’huile, mais pouvait tout de même naviguer et offrir le service pendant la haute saison.

La Société des traversiers prévoit effectuer les travaux cet automne alors que le Nm Saaremaa 1 est disponible pour prendre la relève à la traverse Matane-Côte-Nord et ainsi assurer le service.

«Il n’y aura pas d’interruption de service, c’était une des conditions, il n’est pas question de couper le service à la population», a ajouté le responsable des communications de la STQ Alexandre Lavoie.

La Société des traversiers maintient le cap et confirme que le F.-A.-Gauthier est le navire qui restera en place pour assurer la desserte Matane-Côte-Nord et les travaux doivent être réalisés.

«Le gouvernement l’a dit au printemps: il faut aller au bout de ce navire-là, il faut le réparer le faire fonctionner correctement pour les prochaines décennies», a confirmé M. Lavoie.

Le député de Matane-Matapédia Pascal Bérubé est exacerbé de toute cette saga et réclame plutôt un nouveau navire «Je regarde les sommes d’argent qui vont se dépenser à Québec et à Montréal, pour Québec c’est 10 milliards $ pour un troisième lien; avec 200 millions, on a un service essentiel d’assuré pour les 40 prochaines années avec un traversier fabriqué au Québec et fiable.»

