Les cicatrices de Brampton

BRAMPTON | Brampton, ground zéro de la troisième vague au pays.

S’il y a bien un endroit où j’allais trouver des gens qui ne veulent rien savoir de ces élections estivales, c’est bien ici.

« En ce moment, c’est le temps d’en profiter, de remettre la machine en marche, me lance en arrivant l’employé de la compagnie de location de voiture. Tout va bien maintenant, enfin. Pourquoi des élections ? »

Pour plusieurs, ici, la machine n’a jamais été mise au neutre.

Levez les yeux de votre écran ou de votre papier et regardez autour de vous. Il y a assurément à portée de main au moins un objet qui a transité par Brampton.

Pendant que nous étions forcés de nous isoler durant la pandémie, la ville de 700 000 habitants du grand Toronto continuait de grouiller de ses travailleurs essentiels.

Travailleurs vulnérables

Brampton héberge le plus grand entrepôt Amazon au pays. Son territoire est quadrillé d’autoroutes et de boulevards à 12 voies, où s’allongent des entrepôts et des industries à perte de vue.

Ces travailleurs essentiels, qui ont continué de s’entasser dans les autobus, sont en bonne partie des immigrants récents de l’Asie du Sud-Est.

Le taux de positivité a oscillé autour de 25 % dans certains quartiers.

« C’était impossible de maintenir la distanciation physique, souligne le chef de la santé publique de la région de Peel qui comprend la ville de Brampton, Lawrence Loh. Nous hébergeons le plus gros aéroport au pays, nous sommes le principal centre de distribution. »

Ce n’est pas non plus facile de faire de la prévention auprès d’une population qui ne maîtrise pas toujours l’anglais, précise le Dr Loh.

Et puis Brampton manque de tout, en raison de sa croissance trop rapide, elle qui ne compte que sur un seul hôpital.

Au printemps, le Dr Loh a eu le courage d’exiger la fermeture temporaire de l’énorme centre de distribution Amazon aux prises avec une éclosion de COVID-19 et d’interrompre des lignes d’autobus.

Bataille politique

Les libéraux de Justin Trudeau ont la mainmise sur les cinq circonscriptions de Brampton depuis 2015. Mais la ville a des racines conservatrices. Stephen Harper avait tout raflé ici en 2011, en route vers sa majorité.

Le NPD a lui aussi ses visées, lui dont le cousin provincial détient trois des cinq sièges, dont un par le frère du chef, Jagmeet Singh.

Les deux autres sont dans le giron des conservateurs.

C’est ici, aussi, que Jagmeet Singh a fait ses classes en politique provinciale, avant de faire le saut à Ottawa.

Sa caravane s’est arrêtée dans la circonscription de Brampton-Est, hier.

Son frère, Gurratan, croit que le contexte pandémique aidera son grand frère fédéral à faire passer son message sur le terrain.

« Il faut s’assurer que ce type de communautés aient les moyens de gérer les inégalités qui se sont manifestées à cause de la COVID », affirme-t-il, en citant l’assurance médicaments universelle et dentaire.

Coût de la vie

Le message néo-démocrate trouve écho auprès de Maria Cosentino, qui s’est approchée par curiosité de la caravane.

Maria a voté libéral dans les dernières années. Pas cette fois-ci.

« Trudeau, il ne fait que parler. Il n’agit que lorsqu’il est forcé de le faire », tranche-t-elle.

« Jagmeet est plutôt cool. Il est là pour le monde ordinaire. Pas pour les riches. Je n’ai jamais voté pour le NPD. Mais cette fois-ci, je l’envisage sérieusement. »

La mère de famille qui habite Brampton depuis 1982 en arrache depuis la pandémie. Le coût de la vie est devenu pour elle insupportable.

À Brampton, il n’y a pas que les logements à vendre qui s’écoulent sur le marché en surenchère.

« J’ai loué une maison il y a quatre ans et maintenant le propriétaire la vend, donc je dois déménager, raconte-t-elle, découragée. Je cherche depuis mars, mais je ne trouve rien. Il y a des surenchères même pour louer !

« Quand je trouve quelque chose, quelqu’un arrive et offre plus ! »

Tous les partis fédéraux promettent de s’attaquer au coût de la vie, de s’occuper des gagne-petit et de la fameuse classe moyenne.

Le thème du coût de la vie risque de marquer la présente campagne. Il est encore trop tôt pour savoir qui en profitera davantage.