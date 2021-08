Les recherches continuent pour retrouver un cycliste porté disparu dans la MRC de Portneuf

Les recherches pour localiser Pavel Brezezinski, un homme de Laval qui manque à l’appel depuis maintenant quatre jours, se poursuivent dans la MRC de Portneuf, située dans la région de la Capitale-Nationale.

• À lire aussi: Un homme qui faisait du vélo de montagne est porté disparu à Saint-Raymond depuis samedi

M. Brezezinski, 30 ans, a été vu pour la dernière fois samedi après-midi alors qu’il circulait à vélo dans le secteur du sentier de la Boucle de la Hauteur dans la Vallée du Bras-du-Nord à Saint-Raymond.

Des policiers à pied et sur des véhicules tout-terrain continue de scruter le secteur, a indiqué la Sûreté du Québec mercredi après-midi. Des bénévoles formés aident aussi.

L’individu porté disparu, aux cheveux blonds et yeux verts, mesure 1, 83 m (6 pi) et pèse 75 kg (165 lb). La dernière fois qu’il a été vu, il portait un short noir avec ligne blanche et un chandail de vélo noir.

Toute personne qui l’apercevrait est invitée à communiquer avec le 911. Toute information utile peut aussi être communiquée confidentiellement à la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.