Les voleurs montréalais toujours attirés par les véhicules d’Ottawa

Des Montréalais ont encore une fois été arrêtés et inculpés en lien avec des vols de véhicules commis sur le territoire de la Ville d’Ottawa.

Cette fois-ci, cinq individus se sont fait arrêter alors qu’ils étaient en train de voler un véhicule utilitaire sport (VUS) de luxe de marque Lexus garée à proximité de leur voiture qui tournait au ralenti. Leur arrestation a eu lieu tard mardi soir dans le secteur Orléans, dans l’est d’Ottawa.

Leur comportement suspect a mis la puce à l’oreille d’un policier qui n’était pas en devoir et qui circulait dans le quartier. Des collègues sont intervenus rapidement pour effectuer un contrôle routier. La fouille leur a permis de mettre la main sur des télécommandes de déverrouillage, des ordinateurs et des dispositifs électroniques.

Johnny Sime, 19 ans, Luckendy Leon, Thyson-Roodee Joseph et Elhadji Abdoul Ngaido, tous trois âgés de 18 ans, ainsi qu’un mineur de 15 ans, ont entre autres été accusés de complot visant la perpétration d’un acte criminel et de possession illicite d’appareils pouvant servir aux vols de véhicules.

Le quintette a été relâché sous promesse de comparaître devant les tribunaux à des dates ultérieures.

Groupes criminels

Les groupes criminels montréalais sont en train de faire exploser le nombre de vols de véhicules utilitaires sport de luxe sur le territoire de la Ville d’Ottawa. Ces véhicules, maquillés ou en pièces détachées, sont, règle générale, destinés à l’exportation à partir du Port de Montréal.

Ce type de vols a notamment augmenté de façon significative dans la capitale fédérale au cours des trois premiers mois de 2021. Plus de 110 dossiers à cet effet ont été ouverts par le Service de police d’Ottawa durant cette période, soit plus de la moitié de tous les vols du genre rapportés en 2020, déjà considérée comme une année record.

«Il est possible que notre ville soit plus ciblée parce que nous sommes une région avec des citoyens ayant un salaire moyen plus élevé, donc avec une plus grande capacité d’achat de ce type de véhicules. Nous sommes aussi relativement près du Port de Montréal», avait mentionné à l’Agence QMI au printemps un porte-parole du Service de police d’Ottawa, Martin Dompierre.

Les VUS de marque Lexus et Toyota, notamment les modèles Highlander, Tacoma et 4Runner, sont les plus ciblés par les voleurs et aucun secteur de la ville n’y échappe. Le quartier huppé de Kanata est particulièrement prisé des cambrioleurs.

Les malfaiteurs frappent d’ordinaire la nuit, soit entre minuit et 5 h, à même les entrées privées de propriétaires grâce à des renseignements souvent recueillis sur internet. Ils font aussi appel à des technologies avancées afin de programmer de nouvelles clés pour accéder rapidement aux véhicules.