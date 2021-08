L’homme de confiance de Nicole Kidman

Yves Bélanger peine à croire les opportunités qui jonchent sa route. La plus récente en lice ? Nicole Kidman a expressément demandé qu’il assure la direction photo de Neuf parfaits étrangers, la nouvelle série-événement d’Amazon Prime Video.

L’adaptation télévisuelle du roman Nine Perfect Strangers de Liane Moriarty, qui atterrit en ligne demain, a monopolisé presque toute l’année 2020 du Québécois, qui mène une carrière internationale florissante depuis qu’Hollywood a remarqué son talent sur Dallas Buyers Club de Jean-Marc Vallée en 2013.

C’est après l’avoir côtoyé sur Big Little Lies, en 2016, que Nicole Kidman a su qu’elle voulait répéter l’expérience.

Comment réagit-on quand l’une des plus célèbres actrices au monde requiert nos services ? « C’est très flatteur, répond Yves Bélanger en entrevue au Journal. C’est super agréable de travailler avec Nicole (Kidman). Elle me fait vraiment confiance. Je me sens protégé. Je peux avoir du plaisir et prendre des risques, parce que je sais que je ne vais pas perdre ma job ! »

Photo courtoisie

La « folie furieuse »

Thriller en huit épisodes, Neuf parfaits étrangers relate le séjour d’un groupe hétéroclite d’individus dans une station thermale tout sauf banale. La série est réalisée par Jonathan Levine, un cinéaste américain qu’Yves Bélanger avait épaulé sur Long Shot, une comédie romantique avec Seth Rogen et Charlize Theron filmée à Montréal en 2018.

Au départ, la minisérie devait être tournée à Los Angeles, mais les plans ont changé au printemps 2020, quand une certaine pandémie a frappé. Résultat : le tournage s’est déplacé en Australie, plus précisément à Byron Bay, de juin à décembre. Yves Bélanger s’y est d’ailleurs rendu en avion privé, qui avait été envoyé à Montréal par l’équipe de production.

« C’était la folie furieuse ! » rigole le principal intéressé, qui n’était jamais allé au pays des kangourous.

Après une quarantaine obligatoire une fois arrivé sur place, la véritable aventure a commencé, ponctuée de trois tests COVID-19 par semaine. Au total, près de 110 jours de tournage ont été requis.

« C’est sûrement la plus grosse série sur laquelle j’ai travaillé, déclare Yves Bélanger. Le budget était au-dessus de 100 millions $, mais j’avais quand même l’impression d’être en famille. On était libre de faire ce qu’on voulait, tant qu’on livrait le matériel à temps. C’était des conditions de malade ! »

Photo courtoisie

Retrouvailles avec Vallée

Yves Bélanger continue d’alterner entre les projets ici et ailleurs comme directeur photo. Au printemps, il faisait partie de l’équipe de tournage d’Arlette, le film de Mariloup Wolfe avec Maripier Morin. Cet automne, il devrait renouer avec Jean-Marc Vallée, qui prépare un long métrage sur l’histoire d’amour entre John Lennon et Yoko Ono. Sans compter Clint Eastwood, qui souhaiterait retenir ses services pour une troisième fois, après The Mule et Richard Jewell...

« Je me pince à chaque matin, commente Yves Bélanger. Je suis chanceux, parce que je peux rester au Québec avec mes filles, ma blonde... J’aime New York et Los Angeles, mais je n’ai pas envie de déménager aux États-Unis. J’ai tout ici. »

Meilleur qu’une visite au spa

Nicole Kidman retrouve l’équipe derrière Big Little Lies (excepté Jean-Marc Vallée) pour Neuf parfaits étrangers, une captivante minisérie qui surpasse n’importe quelle visite au spa.

Produite par David E. Kelley, cette mégaproduction est l’adaptation d’un autre best-seller de Liane Moriarty, Nine Perfect Strangers.

Sur papier, les parallèles entre les deux séries sont nombreux : des personnages issus d’un milieu huppé, des secrets, un drame latent... Mais après avoir regardé les six premiers épisodes (sur huit), on confirme qu’on est ailleurs.

Ils étaient neuf...

Neuf parfaits étrangers nous amène à Tranquillum, un repère isolé aux allures de maison de repos conventionnelle, où convergent des clients fortunés qui cherchent à transformer leur vie. Parmi eux, citons Frances (excellente Melissa McCarthy), une auteure en pleine crise existentielle, Tony (Bobby

Cannavale), un ex-joueur de football accro aux médicaments, Carmel (Regina Hall), une mère de famille d’allure inoffensive, Lars (Luke Evans), un homme en peine d’amour, et Jessica (Samara Weaving), une influenceuse qui tente de sauver le couple qu’elle forme avec Ben (Melvin Gregg), son copain amateur de belles voitures.

Les Marconi, une famille endeuillée composée de Napoleon (Michael Shannon), Heather (Asher Keddie) et Zoe (Grace Van Patten) complètent ce groupe hétérogène de visiteurs qui s’abandonnent aux bons (?) soins de l’énigmatique Masha, une sorte de gourou russe du bien-être, incarnée par Nicole Kidman, plus magnétique que jamais.

Sans maillon faible

Délicieusement anxiogène, Neuf parfaits étrangers ne compte aucun maillon faible, chose rare pour une série chorale. Chaque personnage possède une histoire suffisamment intrigante pour maintenir notre intérêt en tout temps. Le fait qu’ils soient joués par d’aussi bons acteurs explique également pourquoi la série hypnotise autant.

On aurait laissé tomber certaines histoires secondaires impliquant les employés du centre, mais qui sait ? Elles paieront peut-être au dernier épisode, quand viendra le temps d’élucider les nombreux mystères qui planent sur cette inquiétante retraite fermée.

► Neuf parfaits étrangers, sur Amazon Prime Video dès vendredi.