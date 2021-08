LIVE: une tournée hivernale pour Sylvain Cossette

Après une pause forcée par la pandémie, Sylvain Cossette est prêt à repartir sur les routes du Québec avec sa nouvelle tournée, simplement intitulée LIVE.

C’est un peu en raison de ce que nous avons vécu dans les derniers mois que le chanteur a eu l’idée de ce titre, lui qui a refusé toutes les propositions de concerts virtuels depuis un an et demi.

« Je ne voulais pas faire un spectacle de mon salon et que les gens le regardent de leur salon, dit-il au Journal. Il n’y a rien comme un spectacle sur scène et le vrai contact avec le public. »

Axé sur le divertissement

Dans cette nouvelle tournée, qui s’amorcera les 7 et 8 janvier à Terrebonne, Sylvain Cossette replongera dans le répertoire de ses dernières tournées à succès pour 70s et 80s en plus de revisiter les titres des Beatles.

« Ce sera encore une fois axé sur le divertissement. C’est un spectacle où tu ne penses à rien pendant deux heures. »

Parce qu’il aura encore une grosse production, Sylvain Cossette espère jouer dans des salles au maximum de leur capacité cet hiver. Pour toutes les dates : sylvaincossette.net.