Mastercard sonne le glas des bandes magnétiques sur ses cartes de crédit

Pour avancer, il faut lâcher du lest, dit l’expression. Dans le cas de l’émetteur de cartes Mastercard, cela signifie supprimer progressivement l’utilisation des bandes magnétiques sur ses cartes au cours des prochaines années.

Les paiements électroniques par puce et sans contact représentent des solutions plus sûres et plus pratiques, selon la société qui sera la première à éliminer les bandes dont l’origine remonte aux années 60.

Dès 2024, les bandes magnétiques ne seront plus requises sur les nouvelles cartes dans les marchés où les cartes à puce sont largement utilisées. Le retrait commencera en Europe et plus tard aux États-Unis vers 2027 – on peut imaginer que cela sera également le cas du Canada.

Abandon final en 2029

Dès 2029, le géant américain du crédit prévoit qu’aucune nouvelle carte de crédit ou de débit ne sera munie d’une bande magnétique.

Avant la bande magnétique, rappelez-vous, les transactions ont longtemps été traitées manuellement à l’aide d’une petite imprimante ou presse à cartes de crédit – dans notre système d’assurance-maladie, c’est la fameuse castonguette.

Vint ensuite la bande magnétique qui s’est rapidement imposée pour enregistrer les données des cartes. Puis, grâce à la norme EMV des petites puces à circuit intégré, les transactions sont devenues plus sécuritaires. Près de 86 % des transactions par carte en personne dans le monde utilisent des puces EMV.

Forte hausse des paiements par téléphones intelligents

Mastercard note que les paiements sans contact, qui peuvent être effectués par carte ou numériquement à l'aide de la plupart des téléphones intelligents, ont explosé en popularité pendant la pandémie. Le nombre de transactions sans contact a augmenté d'un milliard au cours du premier trimestre de cette année par rapport à l'année dernière, selon le géant du crédit. Au niveau mondial, 45 % des transactions effectuées en personne aux caisses au deuxième trimestre de l'année étaient sans contact.