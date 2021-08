O’Toole s’attaque à l’éthique de Justin Trudeau

De passage à Québec, le chef conservateur Erin O’Toole s’est attaqué à l’éthique du premier ministre Justin Trudeau, en déterrant les scandales libéraux, pour mieux vendre sa promesse d’adopter une loi fédérale anticorruption.

• À lire aussi: O’Toole propose un congé de TPS au mois de décembre

• À lire aussi: O’Toole contre la «coalition» des «tous pareils»

Comme prévu dans sa plateforme électorale dévoilée en début de semaine, le leader du Parti conservateur du Canada s’est engagé à augmenter les amendes en cette matière de 500 à 50 000 $.

Il a rappelé que Justin Trudeau et Bill Morneau n’ont fait face à aucune pénalité malgré leurs manquements éthiques, notamment dans les affaires SNC Lavalin et WE Charity.

« Ils ont volontairement et régulièrement manqué à leurs promesses de transparence », a déploré le chef du PCC.

M. O’Toole souhaite aussi renforcer l’encadrement des activités de lobbyisme au niveau fédéral.

Plus de détails à venir...

À VOIR AUSSI