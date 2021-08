Pas de vaccination obligatoire pour les candidats conservateurs

Fidèle à sa position concernant la vaccination obligatoire, le chef conservateur Erin O’Toole n’exige pas que ses candidats et des députés soient vaccinés contre la COVID-19.

Alors que le débat sur la vaccination obligatoire bat son plein à travers le pays, plongé dimanche en campagne électorale fédérale, le leader du Parti conservateur du Canada a confirmé que ses candidats ne sont pas obligés d’être vaccinés.

« J'encourage tous les Québécois tous les Canadiens à se faire vacciner, incluant les candidats et les députés », a expliqué M. O’Toole.

Pour ce qui est des candidats et de candidates de son propre parti, il préfère « respecter les décisions personnelles sur la santé ».

« Mais on doit utiliser les tests de dépistage rapide chaque jour, si on a un candidat qui n’est pas vacciné », a-t-il précisé.

Libre choix

Interrogé à ce sujet en marge d’une tournée de son chef à Québec, « chacun est libre de ses choix et assume des choix », a commenté le député conservateur sortant dans Louis-Saint-Laurent, Gérard Deltell.

« La question, à ma connaissance, n'a pas été posée (aux candidats avant le début de la campagne électorale », a-t-il reconnu.

« Et comme le chef l'a si bien dit tantôt, nous, on va continuer à faire la promotion sans arrêt de la vaccination. Et ceux qui ne sont pas vaccinés devraient avoir un test quotidien rapide et ça c'est important », a-t-il martelé.

Ironiquement, le Parti conservateur du Canada exige aux journalistes qui suivent la campagne conservatrice à bord de la caravane du parti d’être vaccinés contre la COVID-19. Ils doivent aussi se soumettre à un test de dépistage rapide, à chaque jour, même s'ils ont reçu deux doses de vaccin.

