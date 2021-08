Peine record de 18 ans pour un pédophile qui a acheté une fillette

Un Montréalais qui avait acheté une fillette en Afrique afin d’en faire son esclave sexuelle une fois au Canada a écopé d’une peine record de 18 ans de pénitencier, alors qu’il continue de croire pouvoir prendre soin de la fillette.

« Cette intention avouée de revenir dans la vie de la victime [...] démontre une certaine distorsion cognitive et surtout, une incompréhension des torts et des séquelles qu’il a causés. Je ne peux m’expliquer cette fixation », a commenté le juge Pierre Labelle en envoyant à l’ombre Sylvain Villemaire, ce mercredi au palais de justice de Montréal.

Villemaire, 60 ans, est un psychoéducateur montréalais qui s’était mis en tête de trouver une esclave sexuelle en Afrique. Déterminé, il avait ainsi traversé l’Atlantique où il avait rencontré la mère d’une enfant de 8 ans. En échange d’argent pour du logement et de l’eau potable, la femme avait accepté d’envoyer sa fillette au Canada.

Et à peine arrivée au pays en 2015, elle a été soumise au joug de son bourreau qui lui avait fait signer un « contrat » où elle « acceptait » de se soumettre. Pendant trois ans, elle a vécu les pires sévices, parfois avec une autre personne, parfois après avoir été intoxiquée de force. Et pour « normaliser » ce qu’elle vivait, Villemaire n’hésitait pas à lui montrer de la pornographie juvénile à même sa collection de 8000 photos plus qu’explicites.

« Il est difficile d’imaginer des gestes plus intrusifs, a commenté le magistrat. D’aucune façon, il ne peut être soutenu, comme le fait le délinquant, que la victime consentait aux agressions. »

Gravité unique

Villemaire a finalement été arrêté trois ans plus tard, alors que les policiers avaient lancé une enquête sur lui pour possession de pornographie juvénile. Or, quand ils ont investi les lieux, ils ont découvert la fillette, comprenant que la situation était bien plus grave que ce qu’ils avaient imaginé.

En fait, il s’agissait d’un cas tellement unique que le tribunal n’a pas été en mesure de trouver de cas similaire à travers le Canada.

Coupable de crimes en lien avec la pornographie juvénile, de contacts sexuels, mais surtout de traite de personne mineure, Villemaire estimait toutefois n’avoir pas commis de crime suffisamment grave pour mériter une longue peine d’incarcération. Détenu depuis 3 ans, il pensait même qu’il pourrait sortir de prison aujourd’hui. Car même s’il reconnaissait du bout des lèvres être un « abuseur », il disait que c’était bien moins pire qu’un violeur.

Avenir hypothéqué

Le juge a toutefois déboulonné ce mythe, au grand dam de Villemaire. D’autant plus que la Cour suprême a récemment rappelé l’importance de punir tous ceux qui s’en prennent à des enfants, étant donné les conséquences graves que ce genre de crime cause à leur développement.

Et le cas de la victime de Villemaire ne fait pas exception, même si elle est maintenant libérée du joug de son bourreau.

« Force est de constater qu’elle commence sa vie avec un très lourd fardeau, a dit le juge. Je ne veux pas être alarmiste ou particulièrement pessimiste, mais l’avenir de cette jeune femme apparaît lourdement hypothéqué, je lui souhaite du courage, de la résilience et qu’elle puisse avoir la chance de croiser des gens bienveillants sur son chemin. »

C’est ainsi que le magistrat s’est rangé du côté de Me Amélie Rivard de la Couronne, qui réclamait 18 ans de pénitencier. De mémoire judiciaire, il s’agit d’une peine record pour un cas d’abus d’enfant avec une seule victime.

Et durant toute sa détention [il lui reste environ 13 ans à purger, compte tenu de la détention préventive], il lui sera interdit de communiquer avec la fillette. Et une fois sorti de prison, en plus de s’inscrire au registre des délinquants sexuels jusqu’à sa mort, son accès à internet sera limité et il lui sera interdit de se trouver dans de nombreux endroits où peuvent se trouver des mineurs, tels que des parcs ou des piscines.

Peu avant la sentence, Villemaire s’en était pris au juge en disant qu’il allait « commencer une grève de la faim jusqu’à trépas ».

« Je vais aller vous attendre en enfer », avait conclu le pédophile dans sa missive envoyée de la prison de Bordeaux à Montréal.