Porter Airlines oblige la vaccination

Tout le personnel de Porter Airlines devra être dûment vacciné au moment du redécollage des activités de l’avionneur torontois en septembre, a annoncé l’entreprise mercredi.

Dès le 8 septembre, les agents de bord, pilotes et autres employés de Porter devront présenter une preuve de vaccination pour pouvoir revenir au travail, tandis que les avions du transporteur s’envoleront pour une première fois depuis le début de la pandémie.

Ceux qui refusent de se faire vacciner devront fournir les résultats d’un test de dépistage effectué dans les 72 heures avant le début de leur quart de travail, a précisé le transporteur aérien. Les tests seront fournis par Porter.

«Nous avons une responsabilité de fournir un milieu de travail sécuritaire. Avec les vaccins qui sont accessibles à tous aux États-Unis et au Canada, et leur efficacité qui a été démontrée, obliger la vaccination ou le dépistage régulier est une mesure essentielle pour protéger la santé de notre équipe», a expliqué le président et chef de la direction de Porter, Michael Deluce, par communiqué.

M. Deluce a rappelé que l’industrie du transport aérien a été décimée par la pandémie et que c’est la vaccination qui permet enfin aux transporteurs de voir la lumière au bout du tunnel.

Ce faisant, Porter Airlines devance le gouvernement Trudeau qui a annoncé avoir l’intention de rendre la vaccination obligatoire dans les milieux de travail sous juridiction fédérale, incluant le transport aérien.

Rappelons que le gouvernement fédéral a aussi annoncé que la vaccination sera obligatoire pour les passagers des trains, des avions et des bateaux au Canada d’ici la fin octobre.

