Que devrais-je répondre à mon frère?

Nous venons de traverser une période difficile dont nous émergeons, dans bien des cas, avec des blessures. La moindre n’étant pas la perte d’argent ou la perte d’un travail pour en gagner. Dans ma famille, on est trois et je suis l’aînée. Mon frère est au milieu et la plus jeune est une fille. Celui du milieu s’est toujours considéré comme le sacrifié de la famille, et rendu à 55 ans, il n’a pas changé d’avis. Dans son esprit, tout le monde est contre lui.

Papa de deux enfants, aujourd’hui adultes, dont il ne s’est pas occupé après sa séparation d’avec leur mère, ceux-ci ne veulent rien savoir de lui. Du vivant de nos parents, il leur quêtait régulièrement de l’argent, jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus lui en donner, eux-mêmes serrés financièrement.

La pandémie a joué dur pour lui. Il a perdu son emploi, et une fois les primes gouvernementales arrêtées, il s’est retrouvé devant rien. Tout de suite il s’est retourné vers moi pour l’aider. Je ne suis pas riche, mais je bénéficie quand même d’une certaine aisance au niveau du portefeuille vu que j’ai un conjoint pour m’épauler avec les enfants.

Le problème, c’est que ses demandes se font de plus en plus pressantes et fréquentes et que je crains de m’embarquer dans une spirale dont je ne pourrai plus me sortir. Même s’il me promet de me rembourser un jour, je pressens qu’il ne pourra jamais le faire.

Comment faire pour qu’il ne se sente pas abandonné de la famille ? S’il n’en tenait qu’à moi, je lui proposerais de continuer à lui donner un peu d’argent chaque mois pour qu’il tienne le coup, mais mon mari ne veut pas qu’on se prive pour un garçon qui n’a même pas su prendre soin de ses propres enfants. Selon lui, notre argent n’a pas à être jeté par les fenêtres pour un garçon qui n’a jamais su préserver le sien.

Il n’a pas tort. Mais en même temps je me sens responsable, en ma qualité d’aînée de famille, de ne pas le laisser aller vers la déchéance. Comment être certaine de ne pas me faire avoir ?

Anonyme

Ce que vous me décrivez de la situation de votre frère me porte à dire que vous ne reverrez jamais votre argent. Ce qu’il faut évaluer, c’est le montant d’argent que vous êtes prête à perdre dans cette aventure. Car c’est de ça qu’il s’agit. Et s’ajoutant à cela, êtes-vous prête à briser le lien avec un mari qui n’est pas d’accord pour que vous continuiez à aider votre frère ? Pourquoi ne pas régler l’affaire en lui disant que c’est fini les prêts d’argent, mais qu’il ne vous doit rien pour ce qui a déjà été prêté ?