Sacs de plastique : nouvelles interdictions à venir à Montréal

Montréal interdira la distribution de sacs de plastique, dégradables ou non dégradables, et de toute épaisseur, dans les commerces de détail et les restaurants de la métropole à partir du 1er septembre 2022.

À compter du 1er mars 2023, la Ville interdira également la distribution de certains articles de plastique à usage unique, a annoncé ce matin la mairesse Valérie Plante lors d'un point de presse.

Il se décline en deux règlements déterminants:



- Distribution d’articles de plastique non recyclables et non recyclés dans les commerces de détail + restaurants sera interdite.

- Sacs d’emplettes de plastique seront bannis, y compris dans les restaurants + livraison.#polmtl — Projet Montréal (@projetmontreal) August 18, 2021

Les sacs d’emplettes de toutes les épaisseurs seront bannis des commerces du territoire montréalais.

Photo Gabriel Beauchemin

À noter que les restaurateurs devront se plier à ces nouveaux règlements, notamment lors de leurs livraisons.

Plus de détails suivront...

À VOIR AUSSI...