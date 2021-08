Un show au 11 m

La fin du match de samedi entre le CF Montréal et les Red Bulls de New York a donné droit à un dénouement plutôt inhabituel avec ni une, ni deux, mais trois tentatives de penalty dans les arrêts de jeu, qui ont mené, ultimement, à une victoire des hommes de Wilfried Nancy.

Le tout s’est amorcé en raison d’une main d’un défenseur des Red Bulls dans sa surface de réparation à la suite d’une action de Bjorn Johnsen. Ce dernier a raté sa tentative de penalty, mais le gardien new-yorkais s’était avancé illégalement pour bloquer le tir. Puis, Mason Toye s’est essayé avec un résultat identique. C’est finalement Victor Wanyama qui a marqué, de justesse, son tir ayant été partiellement touché par le gardien.

C’est bien beau tout ce spectacle de fin de match, mais ce n’était que du maquillage. C’est ce que l’on retiendra de cette rencontre. Et pourtant, le CF Montréal avait livré une assez bonne performance avec une défensive un peu revigorée et une attaque qui a créé beaucoup d’opportunités de marquer.

D’autres chances gaspillées

Mais, encore une fois, le CF Montréal a gaspillé quelques belles chances de trouver le fond du filet et ainsi se donner un petit coussin de sécurité. Je pense notamment à l’opportunité de Zachary Brault-Guillard, qui a vu le gardien des Red Bulls réaliser un bel arrêt à ses dépens. Et il y a également eu celle de Toye en deuxième demie. Celui-ci connaît une bonne saison et j’ai assumé, à tort, qu’il aurait été en mesure d’ajouter à son compteur. Malheureusement, ce ne fut pas le cas.

En fait, c’est la plus compliquée des opportunités qui s’est avérée salvatrice pour le onze montréalais. C’est Sunusi Ibrahim, le plus jeune et le plus petit joueur sur le terrain, entouré de trois adversaires, qui a complété de la tête le jeu amorcé par Djordje Mihailovic et Toye.

Si la fin de match a été spectaculaire, l’arbitre a pris les bonnes décisions. Le penalty était clairement mérité et le gardien des Red Bulls était également devant sa ligne lors des deux premières tentatives. L’officiel a bien appliqué les règlements.

L’art d’effectuer des tirs de pénalité

L’officiel a décerné deux penaltys lors de la rencontre. Un contre le défenseur du CF Montréal Kiki Struna, converti par les Red Bulls. Il s’agissait d’un geste tardif sans équivoque qui doit mener, à tout coup, à un penalty.

Puis, le deuxième était la conséquence de l’évidente main dans la surface de réparation du défenseur de la formation new-yorkaise. Son bras était loin du corps lorsqu’il a touché le ballon. C’est automatique.

Il faut garder en tête que le CF Montréal a raté les deux premiers penaltys et doit ainsi retourner à la planche à dessin. Même sur le but de la victoire de Wanyama, le tir effectué par le milieu de terrain n’était pas très convaincant. Ce genre de situation, c’est toujours très psychologique, même s’il y a aussi un volet technique. Ce n’est pas tout le monde qui peut réussir.

Mais j’ai l’impression que l’entraîneur du CF Montréal devra avoir une discussion avec son équipe ou du moins, quelques joueurs. Johnsen et Toye ont semblé argumenter à savoir qui allait prendre le premier penalty. Ça commençait déjà mal. Je crois que Toye était l’homme désigné, mais Wilfried Nancy doit mettre ça au clair.

En tout et pour tout, avec quatre penaltys frappés, c’est excitant pour les partisans, surtout avec trois en fin de match. C’est assez rare que des choses comme ça arrivent. Et au final, c’est trois points de plus au classement.