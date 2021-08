Vaccination obligatoire: un accueil mi-figue mi-raisin au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les nouvelles mesures sanitaires annoncées mardi par le premier ministre François Legault font beaucoup réagir au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La vaccination obligatoire n'est pas applaudie par les professionnels de la santé. Les employés du réseau s'y attendaient, mais cette volonté gouvernementale ne fait pas l'unanimité.

«Nos membres sont fatigués de se faire obliger des choses», a dit mercredi la présidente régionale par intérim de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), Julie Boivin.

«On l'a vu pendant la pandémie. Nos membres ont été obligés, au départ, de travailler sans protection. Et ont été obligés de travailler dans des endroits où ils n'étaient pas formés», a-t-elle ajouté.

Dans la région, 5800 employés en contact fréquent avec les usagers pourraient être touchés par la vaccination obligatoire. Mais 98 % d'entre eux ont déjà reçu leurs deux doses. Il en resterait donc un peu plus d'une centaine à vacciner. À la FIQ, 94 % des membres ont été inoculés.

«Je ne suis pas certaine que ce soit de les obliger qui va faire en sorte qu'ils vont faire le saut vers la vaccination, a dit Julie Boivin. La discussion, c'est l'option à privilégier avec ces gens-là. On le voit, l'éducation, la sensibilisation, a fait ses preuves. On à 94 % de nos membres qui sont vaccinés, présentement.»

Le syndicat s'interroge sur les mesures imposées aux employés qui refuseront le vaccin.

«Ma crainte, c'est que les obliger va les mener ailleurs, ces gens-là, a soutenu Julie Boivin. Et on n'a pas les moyens d'en perdre une, deux ou trois professionnelles en soins, présentement, dans le réseau. Ça va mettre de la pression sur leurs collègues, si on les retire du travail ces gens-là. C'est d'autres personnes qui vont devoir les remplacer. Il n'y en a pas de ces autres personnes-là, présentement.»

Port du masque au cégep et à l’université

Les avis sont également partagés sur l’autre annonce, celle touchant au port du masque en tout temps au niveau collégial et universitaire.

À l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), cette obligation est bien accueillie. «Le positif de la situation, c'est de pouvoir accueillir toute la communauté universitaire en présence à compter du 30 août, ce qui est une excellente nouvelle», a déclaré la directrice du Bureau des affaires publiques de l’UQAC, Marie-Karlynn Laflamme.

La communauté universitaire avait exprimé une inquiétude avec la rentrée, selon elle. «Il y a des gens qui se sont montrés anxieux quand même avec un retour en classe sans distanciation. Inquiétude parce que ce n'est pas tout le monde qui est vacciné. Le masque demeure une bonne mesure, comme le lavage des mains. Donc, je crois que c'est une réponse adéquate à cette anxiété-là», a évalué Mme Laflamme.

Mais des étudiants interrogés sur le campus de l’UQAC trouvaient désolant d’avoir à porter le masque partout, même en classe.

«C'est désagréable. On ne peut pas respirer. Même le prof ne peut pas parler bien avec le masque, a dit à TVA Nouvelles une étudiante originaire de l’Algérie. Pour les examens aussi. On va passer un examen de trois heures avec un masque. C'est un peu difficile pour nous.»

D’autres comprennent l’objectif de la mesure et l’opportunité de suivre des cours en personne. Ils auraient toutefois préféré étudier sans masque.

«C'est sûr que je trouve ça plate, mais d'un côté, je comprends. J'aime beaucoup mieux aller à l'école en présentiel et devoir mettre le masque. Il faut faire attention. On vient tous de places différentes. Donc, oui, c'est plate, mais je comprends ce qui a mené à cette décision-là», a indiqué une autre étudiante.

Avec ces consignes, les collèges et les universités se préparent à organiser la rentrée qui se fera la semaine prochaine dans les cégeps et le 30 août à l’UQAC.