FRADETTE, Jean-Marie

À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 août 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Fradette, époux de madame Monique Fournier, fils de feu Albert Fradette et de feu Médora Dorval. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Nathalie (Daniel Iellamo), Michel (Micheline Tanguay) et Roselyn (Sylvain Laroche); ses petits-enfants : Stéphanie et Laurie; Frédéric et Valérie; Olivier, Marie-Lou et Mathieu ainsi que ses trois arrière-petites-filles : Sharlye, Liana et Flavie. Il laisse aussi dans le deuil ses sœurs : Cécile (feu Laval Moreau) et Denise (Réjean Vallée); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Fournier : Gaétan (Suzanne Godbout), Danielle (Jean Malouin), Jean-Yves (Micheline Burquel), Vianney (Claire Lemieux), Michel (Lisette Parrot), Lorraine (Magella Bouffard), Béatrice (Michael Daly), Céline (Gaétan Turpin) et Lise (Jean Desrochers); sa nièce Nancy Fradette; ses neveux, nièces, cousins et cousines; ses amis proches : Serge Moore et Nicole Dorval, Claude Tousignant et Jacques Chabot, Michel et Hélène Bilodeau, de même que tous les membres et amis de la coopérative Terrasse du Vieux-Fort où il a habité la majeure partie de sa vie. La famille remercie bien sincèrement tout le personnel de l'unité coronarienne de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour la qualité des soins prodigués avec bienveillance et bonté. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/.Toutefois, il est désormais permis de venir offrir vos condoléances à la famille le mardi 24 août de 9h à 11h15 au