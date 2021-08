JUDD, Jean-Marie



À l'institut universitaire en santé mentale de Québec, le 8 août 2021, à l'âge de 75 ans, est décédé Jean Marie Judd, époux de feu Huguette Labrecque, fils de feu Georges-Henri Judd et de feu Gabrielle Roy. Il demeurait à Lac-St-Charles, QC.où la famille recevra les condoléances à l'église à compter de 13 heures, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Il est allé rejoindre sa tendre épouse feu Huguette Labrecque. Il laisse dans le deuil ses enfants : Dany (Chantal Gagnon et Louis-Philip), Steve (Marie-Eve Pépin et Alycia). Ses sœurs, feu Guerty, Annette (feu André Boies), Lorraine (Michel Côté), Ginette (feu Jacques Guilbert). Ses beaux-frères et belles-sœurs : Lise Labrecque (Jacques Renaud), Denise Labrecque (feu Pierre Daigle), Denis Labrecque (Andrée Hardy), Gaétan Labrecque (feu Debera Kelso et sa conjointe actuelle Sylvie Julien), Clermont Labrecque (Martine Robert), ainsi que de nombreux neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'institut universitaire en santé mentale de Québec, pour la qualité des soins prodigués et le support apporté.Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, des formulaires seront disponible à l'église lors des condoléances.