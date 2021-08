LACOMBE, Émile



Au Lac Des Martres, le 12 août 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Émile Lacombe, fils de feu dame Elsie Greenwood et de feu monsieur Irenée Lacombe. Il était l'époux de feu dame Huguette Beaulieu. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants : Carl (Caroline Larose) et Nancy (Benoit Canac-Marquis); ses petits-enfants : Tricia Larose (Jeremy Craft), Sabrina Larose, Cassandra Smienk, Bianca Smienk et Vanessa Smienk; son arrière-petit-fils Mason ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier Pierre Mercier et sa conjointe Liette pour leur précieuse aide au moment du décès.