McCOUBREY, John Simmons



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès paisible de monsieur John Simmons McCoubrey au Centre d'hébergement Saint-Brigid's à Québec, le 10 octobre 2020, à l'âge de 100 ans. Époux bien aimé de feu dame Lois McKinley et feu dame Alice Paquet. Il demeurait à Saint Gabriel de Valcartier.Il laisse dans le deuil ses enfants : Robert (Judy Batte), Sandra (Cliff Goodfellow), Bryce (Dorothy Noel) et Cheryl (Allan Adams); ses petits-enfants : Rob (Lynnette), Brian (Dianne), Lori, Lisa (Andrew), Kyle, Tyler, Mallory (Samuel) et Emily (Faisal); ses arrière-petits-enfants : Hailey, Taylor, Jacob, Dryden, Addison, Everleigh, Miley et Zachary; et sa belle-sœur Marjorie McCoubrey. Johnny a été précédé par sept frères et sœurs et de nombreux beaux-frères et belles-sœurs des familles McCoubrey, McKinley et Paquet. Il manquera beaucoup aussi à d'autres membres de la famille ainsi qu'à la communauté de Valcartier. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du 4e étage du Centre d'hébergement Saint-Brigid's pour leurs excellents soins prodigués. Comme expression de sympathie, un don en sa mémoire peut être fait à l'église presbytérienne Saint Andrew's de Valcartier, 2275, boulevard Valcartier, Saint Gabriel de Valcartier, QC G0A 4S0