THIBOUTOT, Clément



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), le 6 février 2021, à l'âge de 76 ans et 11 mois, est décédé monsieur Clément Thiboutot, époux de madame Élise Chassé demeurant à Québec. Originaire de Saint-Pamphile, il était le fils de feu dame Élise Moreau et de feu monsieur Gérard Thiboutot. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles, Nancy (Daniel Morency), Josée et son merveilleux petit-fils Jonathan (Marie Godin). Il était le frère de : feu Claire (feu Paul Derome), feu Cécile (Hervé Bélanger), Jeannine (feu Henri Duval), feu Rachelle, feu Gaétan (Lucie Charrette) et feu Gilles Thiboutot. De la famille de feu dame Diana Bérubé et de feu monsieur Théophile Chassé, il était le beau-frère de : Yolande (feu Oliva Godbout), Germaine (feu Léonard Mercier), feu Adrien (Monique Thibodeau), Ghislaine (feu Émile Daigle), Denise (feu Maurice Parent), Lucien (Lorraine Mercier), Carmen (feu Léo Roy), Berthe (Alyre Pelletier), Johnny (Lison sénéchal), Jacinthe (Marcel Harton) et Lucie (feu Henri Pelletier). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Un immense MERCI au personnel soignant de l'unité COVID du 6e soins intensifs de l'IUCPQ pour les soins prodigués ainsi que pour l'approche humaine que vous avez témoignée à notre papa. MERCI, pour votre grand dévouement, votre disponibilité et votre grande empathie envers notre famille. Équipe du 7e central, MERCI du fond du cœur pour votre soutien et votre réconfort. Une mention spéciale au répartiteur du 911 et l'équipe ambulancière du 15 janvier 2021. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), (pour le fonds dédié à la recherche sur la COVID-19), 2725 Ch Ste-Foy, Québec, QC G1V 4G5. https://iucpq.qc.ca/fr/fondation#où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 12h30. Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial " Bellevue " de Saint-Pamphile.