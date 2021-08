LAVERDIÈRE, Marcel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 janvier 2021, à l'âge de 76 ans et 9 mois, est décédé M. Marcel Laverdière, époux de Thérèse Jeudy, fils de feu Jean Laverdière et feu Bernadette Pomerleau. Il demeurait à Frampton. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Junior Laverdière et sa petite-fille Alycia Laverdière. Il était le frère de feu Thérèse, feu André (Jacqueline Michaud), feu Louis-Paul (Rachelle Rodrigue), Rosanne (Mario Cloutier), Marguerite (Gaétan Deblois) et feu Réjean (Hermance Blouin), ainsi que sa filleule Isabelle Laverdière. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances à la Maison funéraire Nouvelle Vie de Frampton : samedi, jour de la célébration, à compter de 9 h. La direction a été confiée à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer (1040 Avenue Belvédère bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3) : https://www.societederecherchesurlecancer.ca/fr/s-impliquer/donner/donner