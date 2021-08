TREMBLAY, Anne-Marie Lemoyne



Au Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie, le 27 juillet 2021, à l'âge 92 ans, est décédée madame Anne-Marie Lemoyne épouse de monsieur Lucien Tremblay. Elle était la fille de feu Lucille Tremblay et de feu Paul Lemoyne. La direction des funérailles a été confiée auxLa famille recevra les condoléances,de 9h00 à 10h55L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial immédiatement après la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Anne (Réjean), Dominique (Monique), Maurice (Marie-Claude), Jacinthe (Jacques), feu Martin, Lise et Jean (Corina); ses petits-enfants : Martin (Karine), Marc (Mélanie), Christine (François), David, Marie (Jean-Pierre), Jean-Olivier (Karine), Julie, Myriam (Julien), Charles (Sabrina) et Sarah-Victoria; ses arrière-petits enfants : Lohann, Émily, Félix, Olivier, Logan, Ethan, Dominic, Naomie, Romy et Louis-Charles.Sa sœur : Elmire (feu Roméo) ainsi que ses frères et sœurs décédés : Jean-Paul (Yolande), Edouard (Gertrude), Jacques (Madeleine), Clémence (Roland), Émilie et Père Pierre, p.b.; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay : feu Rémi, Clément (feu Marie-Alice), Joseph-Aimé (feu Pauline), Alba (feu Alphonse), Sr Julienne, s.c.q., Charlotte (feu Roch), Simon (feu Jeanne), Sr Alice, s.c.q., feu Michel, Joachim (Auberte), Bertrand et Lucie; ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et amis. La famille tient à remercier le Dr Jacques Bouchard ainsi que tout le personnel du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie et de la Maison au Petit Bonheur pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Un merci sincère à ses amis Carole et Jean-Yves Desbiens pour leur accompagnement au cours des derniers mois. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie ou en ligne au www.fondationchlamalbaie.org