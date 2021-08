LESSARD, Étienne



À son domicile, le vendredi 13 août 2021, à l'âge de 63 ans et 6 mois, est décédé M. Étienne Lessard, fils de feu Paul-Eugène Lessard et de feu Rita Roy. Il demeurait à Saint-Joseph-de-Beauce. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Renaud Lessard (Nicole Labbé), Doris Lessard (Jean-Yves Venables), feu Rémi Lessard, Hortense Lessard et Normande Lessard (André Laliberté). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et amis(es).et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances à la Maison funéraire Nouvelle Vie de Saint-Joseph : samedi, jour de la célébration, à compter de 12 h. La direction a été confiée à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation du cœur Beauce-Etchemin (2640, boul. Dionne, Saint-Georges, Qc, G5Y 3X8) : https://www.fondation.coeur.ca/