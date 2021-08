POULIOT, Jacques



Au centre d'hébergement Notre-Dame de Lourde, le 11 août 2021, à l'âge de 72 ans est décédé M. Jacques Pouliot, époux de dame Noëlla Germain, fils de feu Pierre-André Pouliot et de feu Béatrice Richard. Il demeurait à Bon-Pasteur, arrondissement de Charlesbourg. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 9h à 11h et seraOutre son épouse Noëlla Germain, il laisse dans le deuil, ses enfants : Céline (Benoît L'Heureux), Jean Simon (Janie Gagnon) et Renée (Jean-Marc Canuel); ses petits-enfants : Florence, Zoé, Blake et Hunter; ses frères et sœurs : feu Jean-Pierre, Andrée (Rénald Germain), Louise, Claude (Nicole Bilodeau), Denise, Hélène (Claude Thivierge); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Germain : Claude (Anita Gingras), Jean-Paul (Denise Bégin), Jacqueline (feu Gilles Loupret), feu Ernest (Véronique Nimeskern), Gaston (France Carreau), Aimé (Denise Villeneuve), Philippe (Danielle Séguin), Louisette, Gérard (Micheline Frenette), Richard (Hélène Blondeau), Nicole (Jean Lacerte), Françoise (Serge Esculier), Michel (Jeanne Gagnon); ses filleuls : Christian Germain et Martin Thivierge, ainsi que tous ses neveux et nièces, amis(es) et ancien(ne)s collègues de travail. Ses voisins au garage ; Michel, Clément, Jacques, ainsi que Guy, sans oublier une amie de longue date, ''La bonne vielle madame Rancour''. Remerciements particuliers à Hélène et Claude qui nous ont accompagnés jusqu'à la fin, à Rénald et Andrée de nous avoir soutenus jour et nuit dans les moments difficiles. Un remerciement également à Mme Francine Roussin pour ses conseils tout au long de cette épreuve. Également à Marie-France Lemire et Colette Lefebvre pour le dévouement. Merci à mes enfants et à tous ceux et celles qui ont contribué à mon bien-être, mon réconfort et mon transport au cours des dernières années. Un remerciement à tout le personnel du Centre Hébergement de Notre Dame de Lourde au 7eétage pour leurs bons soins. À tout le personnel de l'aile B au 5e étage à l'hôpital St-François D'Assise et tout particulièrement à ceux et celles qui lui apportaient leur soutien, ainsi que des petites des gâteries sucrées. (XXXX). Nous remercions le Dr Pascal Rhéaume pour son appui au cours des 6 dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec, 3750, boul. Crémazie Est, bureau 500, Montréal QC H2A 1B6, Téléphone : 514 259-3422, sans frais : 1 800 361-3504, www.diabete.qc.ca/fr/ ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Québec, 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8, tél. : (418) 682-6387, téléc. : (418) 682-8214, site Internet : www.fmcoeur.qc.ca