HUOT, Roland



À l'Hôpital de Ste-Anne de Beaupré, le 15 août 2021, à l'âge de 99 ans, est décédé monsieur Roland Huot, époux de feu madame Marie Stella Emond. Il demeurait à L'Ange-Gardien.où la famille vous accueillera une heure avant la cérémonie et de là au cimetière de l'Ange-Gardien.Monsieur Huot laisse dans le deuil ses enfants : Pierre (Madeleine Bédard), Marc (Pierrette Legault), France (Francis Michaud) ; ses petits-enfants : Christian (Manon Ferland) et Patrick (Mélissa Lemelin) ; ses arrière-petits-enfants : Marie-Pier, Félix-Antoine et Alex; sa sœur Yvette (feu Roland Frenette), son frère Gaston (feu Lucille Duchesneau) et sa belle-sœur Germaine Emond ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le père de feu Richard Huot. Un remerciement spécial au personnel et bénévoles de l'hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la fondation de l'hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, 11000, rue des Montagnais, Ste-Anne-de-Beaupré (Qc) G0A 3C0