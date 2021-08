CHOUINARD, Marcel



Au Centre Paul-Gilbert, le 24 juillet 2021, est décédé monsieur Marcel Chouinard, époux de madame Pauline Gauvin, fils de feu Jean-Luc Chouinard, feu Bernadette Chouinard, feu Laurette Leblanc. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Christian (Guylaine Gagné) et Manon (Patrick Lemay); ses petits-enfants : Élisabeth Chouinard (Marc-Antoine Giguère), Kristina Pelletier (William Aubert), Charles Chouinard et Mathieu Pelletier; ses frères et soeurs : Françoise, Lise, Jean-Claude (feu Francine Brochu), Denise (Gabriel Pelletier), Pierre (Lucille Dancause), André, feu Martin, Jean-Marie (France Pelletier) et Marie-Claude (Gilles Lachance); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gauvin : feu Raymonde (feu Antonio Lord), feu Huguette (feu Rosaire Lavoie), Ghislaine (Lucien Paquet), feu Yvon (Alice Fortin), feu Harold, Lionel, feu Francine (feu Alcide Fortin), Brigitte (Gilles Duclos), Desneiges (Hilaire Ouellet) et Jean (Louise Bélanger); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du Centre Paul-Gilbert, Unité Jardins pour tous les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches ou à la Fondation des Maladies du Coeur et de l'AVC.à compter de 13 h.