THIBOUTOT, Alyre



Au domaine Saint-Dominique de Québec est décédé, le 9 août 2021, à l'âge de 79 ans et trois mois, monsieur Alyre Thiboutot. Il était le fils de feu madame Louise-Anna Moreau et de feu monsieur Alphonse Thiboutot. Né à Saint-Pamphile, il demeurait à Québec. Sa famille recevra les condoléances en présence des cendresdès 13h30,(Le stationnement est gratuit derrière l'édifice. Emprunter la rue des Jardins-Mérici pour accéder au stationnement des visiteurs.) Il laisse dans le deuil son fils Louis-Sébastien ainsi que ses sœurs et frères : feu Gemma Dubé (feu Napoléon Dubé), feu Jeanne Soucy (feu Jean-Louis Soucy), feu Thérèse Miron (feu Marcel Miron), feu Louis-Alphonse Thiboutot, feu Jacques Thiboutot (Doris Lebel), feu Claude Thiboutot (Madeleine Legros), feu Paul-Émile Thiboutot (feu Edith Minier) et Réjean Thiboutot (Francine Chouinard); plusieurs neveux et nièces ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s et fidèles. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel du département d'hémodialyse de l'Hôtel-Dieu de Québec et au personnel du domaine Saint-Dominique pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, 1675 chemin Sainte-Foy, local 1, Québec (QC) G1S 2P7, téléphone : 418 683-1449 ou à la Fondation CHU de Québec, 1825 boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4, téléphone : 418 525-4385. https://rein.ca/Aidez-nous-a-faire-une-difference/Faites-un-don https://fondationduchudequebec.org/donner-a-la-sante/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.