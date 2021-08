MÉTHOT, Monique



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 9 avril 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Monique Méthot, épouse de feu monsieur André Levesque, fille de feu monsieur Henri F. Méthot et de feu dame Antoinette Marchand. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Martin Levesque (Sophie Boisvert) et Anne Levesque; ses petits-enfants: Patrick Côté Levesque (Julie), Magalie Levesque, Jean-François Bernier (Marilyn), Catherine Bernier (Catherine), Marie-Christine Bernier (Gabrielle) et leur père Christian Bernier; ses arrière-petits-enfants: Michael, Alexis et Xavier; ses sœurs: Cécile, Claire et Renée (Gregory). Elle a rejoint ses autres frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs décédés, laissant dans le deuil autres parents et amis. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825, Boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec, QC G1J 0H4 ou à la Fondation canadienne du Cancer, 1040, avenue Belvédère, Québec QC, G1S 3G3.