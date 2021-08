ST-HILAIRE, Colette Gagnon



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 19 juillet 2021 à l'âge de 85 ans, est décédée dame Colette Gagnon, épouse de feu monsieur Paul-Émile St-Hilaire. Elle était la fille de feu monsieur Gérard Gagnon et de feu dame Rosalie St-Hilaire. Elle demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré. La famille vous recevra pour une rencontre de solidaritéde 12h30 à 13h45 auet les cendres seront déposées au cimetière paroissial sous la direction desElle laisse dans le deuil ses enfants, gendres et belles-filles : feu Claude (Hélène), Michel (Johanne), Normand (Marie-Claude), Guylaine (Pierre), Lyne (Denis) et France Gendron (Daniel) ; ses petits-enfants : Éric, Jean-François, Mélissa, Maxime, Pierre-Luc, Jérôme, Émilie et Jonathan ; ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Lucien (Aline), feu Noël (Huguette), feu Madeleine (Roger), feu Rosario (Marie-Blanche), Clément (Denise), Nicole (Magella), Pierre (Carole) et elle était la sœur de feu Marcel (feu Monique) et feu Carmen (feu Fernando) ; son beau-frère et sa belle-sœur de la famille St-Hilaire : Jeannine (Étienne) et elle était la belle-sœur de feu Pauline (feu Charles-Henri). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement le personnel Rive-2 du CHSLD de Beaupré pour toute l'attention portée envers leur mère Colette ainsi que les bons soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec), G0A 1E0, https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/