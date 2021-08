PAQUET, Louise Faucher



Au CHUL, le 7 août 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Louise Faucher épouse de feu monsieur Noël Paquet. Elle demeurait à Pont-Rouge. Madame Faucher laisse dans le deuil son fils unique Rémi, ses frères et soeurs: feu Benoit (feu Thérèse Cantin), feu Annette (feu Georges Cantin), feu Irène (feu Arthur Jobin), feu Jean-Louis (feu Pauline Leblond) et feu Marie-Claire (feu Raymond M Bussières); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Paquet ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du 4e étage de l'hôpital du CHUL pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Un merci spécial à sa bonne amie Murielle Frenette.et de là au cimetière paroissial sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la fondation du CHU de Québec, Pavillon du CHUL, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc, G1L 3L5 https://fondationduchudequebec.org/