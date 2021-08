OUELLET, Jacques



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Jacques Ouellet, survenu à Québec le 2 août 2021. Il était le fils de feu Rachelle Marcotte et de feu Marc Ouellet. Il habitait à Québec.Il laisse dans le deuil son fils Maxime Ouellet; la mère de son fils, Sylvie Lafleur; ses frères et sœurs : Louyse Ouellet (Kent Lachance), Michael Ouellet (Francine Doré), Mark Ouellet (Claire Pelletier) et Catherine Ouellet (Patrice Bélanger) ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s dont Josée Beaudoin (Jean-François). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Leucan, 2950A boulevard Laurier, Québec (QC) G1V 2M4, téléphone : 418 654-2136.https://www.leucan.qc.ca/fr/donner/?gclid=CjwKCAjwgOGCBhAlEiwA7FUXkotyHb4bFBZcxJ5RflkrhAYv7RfOBz6nmnIEemXadQcNGh-WiVij_xoCgc8QAvD_BwENe pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais