LECLERC, Marcel



Au CHSLD à Saint-Anselme, le lundi 2 août 2021, à l'âge de 84 ans et 7 mois, est décédé monsieur Marcel Leclerc, fils de feu Arthur Leclerc et de feu Béatrice Cayouette. Il demeurait autrefois à Saint-Léon. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraireet l'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. Il était le frère : feu Rosaire (feu Thérèse Lapointe), François (feu Ida Pépin), feu Jeannette (feu Joseph Goupil), Marie-Anne (feu André Roy), Maurice (Alice Larivière), feu Marguerite (Germain Roy), Mélina (feu Marcel Duquette), Pierre (Odette Poulin), André (Jeanne Larivière) et Paul (Denise Landry). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient particulièrement à remercier le personnel médical du CHSLD de St-Anselme, du Manoir de la Montagne de St-Malachie et de La Résidence Villa des Méandres de St-Léon pour les bons soins prodigués.