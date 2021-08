MOINEAU, Pauline



Au CHSLD Chanoine-Audet de Saint-Romuald, le 25 juillet 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Pauline Moineau, fille de feu Léopold Moineau et de feu Marie-Ange Gosselin. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Elle était la sœur de feu Marc-André (Rolande Gosselin), Clermont (Micheline Joncas), feu Ghislaine (André Dumont), feu Ghislain (feu Priscille Bouffard), feu Marcel (Lucie Bergeron), Jean-Jacques, Denis et Francine; ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Nos plus sincères remerciements au personnel soignant ainsi qu'aux préposé(e)s du CHSLD Chanoine-Audet, 2e étage secteur C, pour leur professionnalisme et leur empathie envers notre sœur.à compter de 13 h.