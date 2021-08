ST-HILAIRE, Jacques



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 11 août 2021, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Jacques St-Hilaire, époux de madame Linda Ross. Il était le fils de feu monsieur Lorenzo St-Hilaire et de feu madame Thérèse Paré. Il demeurait à Québec (arr. Beauport).et de là au columbarium Wilbrod Robert. La famille vous accueillera une heure avant la cérémonie pour les condoléances.Monsieur St-Hilaire laisse dans le deuil son épouse Madame Linda Ross, ses enfants : Martin (Karine Binette) et Yan (Vanessa Raymond); ses petits-enfants : Emy (Vincent Gervais) et David St-Hilaire, Jayson, Chrystopher et Mikaël St-Hilaire ; ses frères et sa sœur : Michel (Éliane Verreault), Richard (Hélène Duchesne), Louise (Serge Racine); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ross; Éric (Madeleine Parent), Harold et Steve (Sylvie Harvey) ainsi que ses fidèles amis Jocelyn Laberge et Louise St-Gelais, plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la maisonUn remerciement spécial au Dr P.E. Perron gastro entérologue, au personnel des soins palliatifs et au personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins reçus. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca