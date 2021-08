LABONTÉ, Marie-Reine Dumont



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 juin 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Marie-Reine Dumont, fille de feu dame Marie-Anne Côté et de feu monsieur Joseph Dumont. Elle était l'épouse de feu monsieur Gérard Labonté. Elle demeurait à Lévis.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Alfred (feu Simone Paradis), feu Jeanne D'Arc (feu Lauréat Labonté), feu Blandine (feu Georges Nadeau), feu Yvette (feu Roland Gagné), feu Florent (feu Marie-Paule Turcotte), feu Julienne (feu Gédéon Labonté), feu Jean-Guy (feu Rita Labonté), feu Roger (feu Yvonne Lapointe) et Rosaire (Suzanne Paradis); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Labonté : feu Rose (feu Wilfrid Laterreur), feu Hervé (feu Gabrielle Nadeau) et feu Simone (feu Aurele Laterreur) ainsi que plusieurs neveux, nièces et son filleul Alain. La famille tient à remercier le personnel du Manoir Gilbert de Charny pour leur attention et les bons soins prodigués.