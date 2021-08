PROULX, André



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur André Proulx, fils de feu Rosaire Proulx et de feu Marie-Ange Duchesne, survenu au CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus), vendredi le 6 août 2021. Il demeurait à Québec.de 10 h à 12 h.Il laisse dans le deuil outre son épouse Jacqueline Dionne, ses enfants : Marc-André (Catherine Tremblay), Dominique (Jean-François Letarte), Nicolas (Emmanuelle Gagnon), ses petits-fils : Nathan Proulx, Nolan Proulx, Raphaël Letarte, Alexis Letarte, Julien Letarte, Olivier Proulx et Antoine Proulx. Il laisse également dans le deuil son frère, monsieur Jean Proulx (feu Diane Savignac) et ses enfants : Marylène, Karine et Kristina, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dionne : Bernadette, Rolande (Rénald Provencher), Monique, Gisèle, André (Émilia Dias), Claudette, Alain (Louise Bellavance). Il est allé rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs : Maurice (Lucille Bernier), Jean Poliquin, Cécile (Guy Johnson), Florence (Marc Dubé), Albert et Bertrand. Il laisse également dans le deuil la conjointe d'Albert, Louiselle Lepage ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et amis. André a toujours exprimé une reconnaissance sincère pour ses oncles et tantes qui l'ont accueilli et lui ont témoigné beaucoup d'affection après le décès de sa mère. Ils ont toujours été des personnes significatives pour lui. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380 rue du Pont, Québec, G1K 6M7, téléphone 418-524-2626, www.gilleskegle.org Une œuvre qu'André avait beaucoup à cœur, ou à toute autre fondation de votre choix.