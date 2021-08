CANTIN, Danielle Dallaire



C'est avec grande tristesse que la famille annonce le décès de Mme Danielle Cantin, le 9 août 2021, à l'âge de 82 ans. Madame Danielle Cantin est l'épouse de monsieur Denis Cantin, demeurant à Québec et préalablement à Chicoutimi.Elle a été une femme, une mère et une maman-Danielle dévouée et aimante, elle était le cœur, le soutien et l'équilibre de toute sa famille. Elle a également été la co-fondatrice de la maison de soins palliatifs Palli-Aide à Chicoutimi.de 13 heures à 15 heures.Elle était la fille de feu monsieur Daniel Dallaire et de feu dame Blanche Jenniss. Elle laisse dans le deuil ses enfants et petits-enfants : Isabelle Cantin (Michel Racine), Marc-Alexandre et David Currie, Jean-Denis Cantin (Valérie Gotteland), Lily-Mai et Ariel Cantin, Dominique Cantin (Benoit Gauthier), Félix et Gabrielle Lavoie, Frédérick Cantin (Caroline Mercier), Érika, feu Florence et Léo Cantin; ses frères et sœurs : Nicole Dallaire, Alain (Françoise Cantin), Carol (Andrée Tremblay); feu Gilberte Dallaire, (feu René Perron), feu Rémi (feu Pauline Castonguay), feu Yvon (feu Clarisse Clouston), feu Madeleine, feu Françoise (feu Yvan Côté) et feu Monique Dallaire (feu Jean-Marc Parent). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis. Un merci spécial à Yolaine Perron pour son aide et amitié dans les dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Palli-Aide, https://www.palliaide.com/ ou à la Société Alzheimer de Québec, 1040 Av. Belvédère #305, Québec , Québec G1S 3G3, Tél. : (418) 527-4294, www.societealzheimerdequebec.com.