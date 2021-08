CHOUINARD, Robertina Lainé



Au Centre d'hébergement de Limoilou, le 2 août 2021, à l'âge de 99 ans et 4 mois, est décédée madame Robertina Lainé, épouse de feu monsieur Léopold Chouinard, fille de feu madame Adéliska Lamontagne et de feu monsieur Albert Lainé. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auElle laisse dans le deuil ses enfants Yvon, feu Réjean (Solange Ratté) et Denis; ses petits-enfants chéris Martin (Nancy Fortier), Lina et Mathieu (Cindy Legros); ses arrière-petits-enfants chéris Alexis et Oliver; sa belle-sœur Madame Jacqueline Alain (feu Léopold Lainé); son filleul Richard Lainé ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS), 1, avenue Sacré-Coeur, bureau 108 est, Québec, Québec, Téléphone : 418 691-0766, Site web : www.fondationfais.org. Des formulaires seront disponibles sur place.