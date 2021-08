ROY, Sébastien



À Saint-Prosper, le lundi 9 août 2021, à l'âge de 49 ans et 7 mois, est décédé Sébastien Roy, fils de feu Denis Roy et de madame Pierrette Godbout. Il demeurait à Saint-Prosper, natif d'Honfleur.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à partir de 14h. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil sa mère Pierrette Godbout (feu Denis Roy); ses sœurs et son frère : Nathalie (Marcel Fournier), Caroline et Renaud. Il laisse également dans le deuil ses neveux et sa nièce : Alexis Fournier (Magalie Morissette), Antoine Fournier, Laurie-Ann Couture (Maxime Ruel-Laliberté). Il laisse aussi dans le deuil plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines des familles Roy et Godbout ainsi que ses ami(e)s. Un merci particulier à monsieur et madame Raymond Laflamme pour leurs bons soins auprès de Sébastien. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don l'Association des personnes handicapées de Bellechasse 55, rue Saint-Jean Honfleur (Québec) G0R 1N0 Téléphone 418-982-3328. La direction des funérailles a été confiée à la